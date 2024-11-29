جنود إسرائيليون بين الجرحى في كمين استهدف دورية للشرطة قرب أرئيل

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود جرحى من الجيش الاحتلال بين المصابين في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل هي كمين استهدف دورية للشرطة وحافلة.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن دورية للشرطة الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار في الهجوم الذي استهدف الحافلة، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحافلة كانت قادمة من تل أبيب.

في وقت سابق من اليوم، أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 5 إسرائيليين جراح أحدهم خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل.

من جهتها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بتدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق جيتي أفيسار بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيا أطلق النار على حافلة للمستوطنين بالقرب من مفترق جيت، وأنه تم إطلاق النار عليه وإصابته، بحسب وكالة معا الإخبارية.