متحدث الوزراء: خط الرورو المصري الإيطالي سيساهم في زيادة الصادرات لأوروبا

عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا).

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد الخميس؛ إطلاق خط الشحن المصري الإيطالي "الرورو" للعمل على نقل المنتجات المصرية الغذائية سريعة التلف إلى إيطاليا، منوها أن هذا الخط يختصر الوقت لشحن المنتجات المصرية، وبالتالي يُسهل عملية التصدير.

وأوضح أن هناك حرصًا على تطوير البنية التحتية في مجال النقل البحري، وهذا الأمر مهم للغاية في ظل سعي الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية لـ145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهذا لن يحدث إلا من خلال توفير البنية التحتية للتصدير من خلال دعم النقل البحري.

وأعلن مجلس الوزراء، الخميس؛ إطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي، والذي يربط مصر مع أوروبا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الخطوة تأتي بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، لافتا أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية للأسواق الأوروبية.

وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن الخط سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية.

