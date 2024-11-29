 محكمة استئناف نيو مكسيكو تؤيد حكما يهدف إلى الحد من تلوث الأوزون - بوابة الشروق
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محكمة استئناف نيو مكسيكو تؤيد حكما يهدف إلى الحد من تلوث الأوزون


نشر في: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 2:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 2:54 ص

أيدت محكمة استئناف ولاية نيو مكسيكو الأمريكية قواعد تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانبعاثات في إحدى الولايات الأكثر إنتاجا للنفط والغاز.

وركزت القضية على حكم تبنته في 2022 الهيئات التنظيمية بالولاية التي دعت إلى الحد من الملوثات التي تحدث تفاعلات كميائية في وجود ضوء الشمس مما يشكل أوزونا أرضيا، يُعرف باسم الضباب الدخاني.

ويمكن أن تسبب المستويات العليا من الأوزون مشكلات تنفسية، بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

وقال جيمس كيني وزير البيئة في نيو مكسيكو إن قرار المحكمة أكد أن الحكم تم تطويره بشكل ملائم وأن هناك دليلا ملموسا يدعم موافقة الهيئات التنظيمية عليه.


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