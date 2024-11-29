5 مدربين يتنافسون على جائزة «ذا بيست 2024»

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن المرشحين لجائزة «ذا بيست» لأفضل مدرب في العالم 2024.

وشهدت القائمة تواجد الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الفائز ببطولة كوبا أمريكا، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للمرة الـ15 وكذلك التتويج بالدوري الإسباني.

كما تواجد لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا المتوج ببطولة اليورو، والإسباني بيب جوارديولا المتوج بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وتشابي ألونسو المتوج بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا قبل خسارته نهائي الدوري الأوروبي مع باير ليفركوزن أمام أتالانتا.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة «ذا بيست» لأفضل مدرب على النحو التالي:

كارلو أنشيلوتي «إيطاليا، ريال مدريد»

ليونيل سكالوني «الأرجنتين، الأرجنتين»

لويس دي لا فوينتي «إسبانيا، إسبانيا»

بيب جوارديولا إسبانيا، مانشستر سيتي»

تشابي ألونسو «إسبانيا، باير ليفركوزن»