هيئة الطيران الهندية: تضرر 338 طائرة من توجيه صلاحية الطيران الطارئ

قالت الهيئة العامة للطيران في الهند (دي جي سي أيه)، في بيان اليوم السبت، إن ما إجماليه 338 طائرة لدى الشركات الجوية الهندية (إنترجلوب أفيشن - أير إنديا - إير إنديا إكسبريس) شملها توجيه صلاحية الطيران في حالات الطوارئ بشأن التحذير الخاص بإصلاح برامج أيرباص.

وأضافت الهيئة العامة للطيران، وهي الجهة المنظمة للطيران في الهند، أن تحديثات البرامج سوف تكتمل بحلول الساعة 05:29 مساء غدا 30 نوفمبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي شركة إنديجو، هناك 200 طائرة شملها توجيه صلاحية الطيران في حالات الطوارئ دون إلغاءات، وجرى الانتهاء من تحديث البرامج في 143 طائرة منها.

وفي أير إنديا، هناك 113 طائرة خضعت لتوجيه صلاحية الطيران في حالات الطوارئ دون إلغاءات، وجرى الانتهاء من تحديث البرامج في 42 طائرة.

وفي أيرإنديا إكسبريس، هناك 25 طائرة شملها التوجيه الخاص بصلاحية الطيران وتم تأجيل 8 رحلات والانتهاء من تحديث البرامج في 4 طائرات.