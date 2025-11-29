نيويورك تايمز: مكالمة هاتفية جرت بين ترامب ومادورو مؤخرا

- الجانبان بحثا في الاتصال إمكانية إجراء اجتماع، بحسب الصحيفة الأمريكية

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والفنزويلي نيكولاس مادورو، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة الأمريكية، الجمعة، نقلا عن مصادر متعددة (دون ذكرها)، أن الجانبان بحثا في الاتصال إمكانية إجراء اجتماع.

وأوضحت المصادر، أن الجانين ليس لديهما بعد مخطط للقاء بعضهما في ظل استمرار التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا.

ولفتت إلى أن الاتصال شارك فيه من الجانب الأمريكي أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأضافت أن كلا من البيت الأبيض والحكومة الفنزويلية رفضا تأكيد نبأ الاتصال الهاتفي، في حين أكد ذلك "شخصيتان مقربتان من الحكومة الفنزويلية"، بحسب الصحيفة.

والاثنين، أعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان، إدراج جماعة "كارتل دي لوس سولس"، التي تزعم أنها تُدار من قبل الرئيس مادورو ومسئولين فنزويليين رفيعين، على قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".

فنزويلا التي لا تعترف أصلا بوجود ما يسمى "كارتيل دي لوس سوليس" على أراضيها، وصفت هذه الخطوة الأمريكية بأنها محاولة لافتعال ذريعة للتدخل في شئون البلاد.

وفي 17 نوفمبر الجاري، اتهم روبيو، "كارتل دي لوس سولس" بالتسبب، في أعمال عنف بالمنطقة، بالتعاون مع تنظيمات مماثلة، وحمله مسئولية تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وفي أغسطس الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن مادورو، حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، مؤكدا أنه مستعد لصد لأي هجوم.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.