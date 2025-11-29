 المعارضة المجرية تكشف عن مرشحيها قبل انتخابات أبريل - بوابة الشروق
السبت 29 نوفمبر 2025 11:22 ص القاهرة
المعارضة المجرية تكشف عن مرشحيها قبل انتخابات أبريل

بودابست - د ب أ
نشر في: السبت 29 نوفمبر 2025 - 9:36 ص | آخر تحديث: السبت 29 نوفمبر 2025 - 9:36 ص

كشف المعارض المجري بيتر ماجيار النقاب عن أسماء جميع المرشحين المباشرين تقريبا، الذين يبلغ عددهم 103 مرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في أبريل، والذين تم اختيارهم من خلال انتخابات تمهيدية عبر الانترنت على مدى جولتين.

واقتصر التصويت في بادئ الأمر على أعضاء حزب تيسا، الذي يتزعمه ماجيار، ثم تم فتحه لجميع الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدائرة الانتخابية المعنية. وأعلن ماجيار النتائج مباشرة على صفحته على فيسبوك.

ولم يتم تحديد موعد للانتخابات حتى الآن، لكن دستور المجر ينص على إجرائها في أبريل.

ويحكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان المجر بطريقة استبدادية جزئيا منذ عام 2010 . وذكر مراقبون أنه ضمن إعادة انتخابه ثلاث مرات من خلال انتخابات وصفت بأنها حرة لكن ليست نزيهة.

وغادر ماجيار وهو عضو سابق في حزب فيدس اليميني بزعامة أوربان، الحزب في عام 2024، متهما إياه بالتورط في فساد. وسرعان ما استقطب حزبه الليبرالي المحافظ، تيسا، الذي تأسس حديثا، دعما كبيرا. وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في الأشهر الأخيرة إلى أنه يتقدم حاليا على حزب فيدس بفارق يتراوح بين ست وعشر نقاط مئوية.

