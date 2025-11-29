نجم أهلي جدة يعزز سجله المثالي في الفوز على القادسية

عزز الإنجليزي إيفان توني نجم هجوم الأهلي السعودي سجله المثالي مع فريقه بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء ضمن الفوز 5-4 بركلات الترجيح عقب التعادل 3-3 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.
وسجل توني هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليقلص بها الفارق لفريقه الذي كان متأخرا بنتيجة 2-0.
ويعد هذا الهدف هو رقم 20 لتوني من ركلة جزاء بنسبة نجاح 100% في تنفيذ الركلات الجزائية، وذلك منذ انتقاله للفريق في صيف العام الماضي.
ويتفوق توني على الكثير من النجوم مثل كريستيانو رونالدو الذي سبق أن أهدر أكثر من ركلة مع الفريق.