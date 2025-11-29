 نجم أهلي جدة يعزز سجله المثالي في الفوز على القادسية - بوابة الشروق
السبت 29 نوفمبر 2025 1:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

نجم أهلي جدة يعزز سجله المثالي في الفوز على القادسية

أمير نبيل
نشر في: السبت 29 نوفمبر 2025 - 1:21 ص | آخر تحديث: السبت 29 نوفمبر 2025 - 1:21 ص

عزز الإنجليزي إيفان توني نجم هجوم الأهلي السعودي سجله المثالي مع فريقه بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء ضمن الفوز 5-4 بركلات الترجيح عقب التعادل 3-3 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

وسجل توني هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليقلص بها الفارق لفريقه الذي كان متأخرا بنتيجة 2-0.

ويعد هذا الهدف هو رقم 20 لتوني من ركلة جزاء بنسبة نجاح 100% في تنفيذ الركلات الجزائية، وذلك منذ انتقاله للفريق في صيف العام الماضي.

ويتفوق توني على الكثير من النجوم مثل كريستيانو رونالدو الذي سبق أن أهدر أكثر من ركلة مع الفريق.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك