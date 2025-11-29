نجم أهلي جدة يعزز سجله المثالي في الفوز على القادسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عزز الإنجليزي إيفان توني نجم هجوم الأهلي السعودي سجله المثالي مع فريقه بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء ضمن الفوز 5-4 بركلات الترجيح عقب التعادل 3-3 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

وسجل توني هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليقلص بها الفارق لفريقه الذي كان متأخرا بنتيجة 2-0.

ويعد هذا الهدف هو رقم 20 لتوني من ركلة جزاء بنسبة نجاح 100% في تنفيذ الركلات الجزائية، وذلك منذ انتقاله للفريق في صيف العام الماضي.

ويتفوق توني على الكثير من النجوم مثل كريستيانو رونالدو الذي سبق أن أهدر أكثر من ركلة مع الفريق.