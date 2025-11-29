النرويج: الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان مثيرة للقلق

استنكرت السفارة النرويجية لدى دمشق وبيروت، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا ولبنان، قائلة إنها "مثيرة للقلق".

وطالبت السفارة النرويجية، إسرائيل الوفاء بالتزاماتها وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في تدوينة لها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقالت السفارة إن "الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل في سوريا ولبنان وتأثيرها على المدنيين مثيرة للقلق، ونتقدم بخالص تعازينا للعائلات المتضررة".

وأضافت: "يجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها تجاه السلام والاستقرار والأمن، وعلى جميع الأطراف الفاعلة احترام السيادة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وستبقى النرويج ملتزمة بالحوار والسلام".

وفجر الجمعة، توغلت دورية إسرائيلية في بلدة "بيت جن" بريف دمشق جنوبي سوريا، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي، أسفر عن إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بينهم 3 ضباط.

عقب ذلك ارتكبت تل أبيب مجزرة انتقاما من سكان البلدة الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم، عبر عدوان جوي أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين.

وفي لبنان، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الشهر الماضي هجماته واغتال القيادي الكبير في "حزب الله" هيثم الطبطبائي، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في نوفمبر 2024، مع تسريبات إعلامية عن خطط لشن هجوم جديد على البلد العربي.

​​​​​​​

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، فيما تواصل إضافة لذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.​​​​​​​