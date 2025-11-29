مورجان فريمان عن رغبته في التعاون مع ميريل ستريب: إنها الأفضل دائما

أعرب الممثل والمنتج الأمريكي المخضرم مورجان فريمان، عن رغبته في التعاون فنيًا مع نجمة هوليوود ميريل ستريب، مؤكدًا أنها تتصدر قائمة الأسماء التي يطمح للعمل معها خلال الفترة المقبلة.

وقال فريمان، البالغ من العمر 88 عامًا، في حديثه لمجلة "AARP The Magazine": "بالتأكيد على رأس تلك القائمة ميريل، إنها الأفضل دائمًا".

وتحدث فريمان خلال المقابلة، عن أبرز الأسماء التي أثرت في رحلته الفنية، مشيرًا إلى النجم الراحل سيدني بواتييه الذي كان بمثابة "معلم" له، ووصفه بأنه الممثل الذي "كسر القوالب" ومهد الطريق أمام فنانين كثيرين.

كما أشاد بالفنان الأمريكي جاري كوبر، واصفًا إياه بأنه ممثل يتمتع بدقة الأداء ويحافظ على حضوره الخاص.

وعند سؤاله عن الممثلين الذين يود العمل معهم مرة أخرى، تردد فريمان قائلاً: "لا أجرؤ على ذكر أسماء حتى لا أستبعد أحدًا".

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع ظهور فريمان مؤخرًا في فيلم Now You See Me: Now You Don't، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام الجريمة الشهيرة.

وشاركت ميريل ستريب هذا العام في الموسم الخامس من مسلسل Only Murders in the Building، فيما تستعد للعودة إلى الشاشة الكبيرة بدورها الشهير "ميراندا بريستلي" في الجزء الثاني من فيلم The Devil Wears Prada، والمقرر طرحه في دور السينما في الأول من مايو 2026.