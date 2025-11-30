هيئة التنمية الزراعية الماليزية تؤكد أن فيضان سد مودا ما زال تحت السيطرة

أكدت هيئة التنمية الزراعية الماليزية في منطقة مودا، أن فيضان سد مودا ما زال تحت السيطرة بعد هطول الأمطار المستمر على مدار الأسبوع الماضي.

وذكرت الهيئة أن منسوب المياه في السدود الثلاثة التي تشرف عليها، مودا وبيدو وأهنينج، ارتفعت بصورة كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة في مناطق أحواض الصرف.

وذكرت الهيئة، أن سد مودا بدأ في الفيضان عبر قناة الصرف في الساعة 0100 اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) بعدما تجاوزت مستويات المياه عتبة قناة الصرف والبالغة 330 قدما.

وأضافت: "تتم مراقبة مستويات السدود والأحوال الجوية وأنظمة الصرف باستمرار لضمان التعامل مع التطورات بسرعة وبشكل منظم وفقا للإجراءات المتبعة".