أردوغان: نبذل الجهود لإيصال المساعدات إلى غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا تبذل جهودًا من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يسعون لتضميد جراحهم.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق لـ29 نوفمبر من كل عام.

وقال الرئيس أردوغان: "أدعو الله أن يرحم جميع الأبطال الذين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية، وأحيي باحترام وباسم وطني أشقائنا الفلسطينيين".

وأضاف: "مع دخولنا فصل الشتاء، فإننا نبذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشقائنا في غزة الذين يسعون لتضميد جراحهم، وإننا في تركيا نقوم بكل ما يقع على عاتقنا من أجل سلام عادل ودائم، سواء في الحفاظ على وقف إطلاق النار أو في إيصال المساعدات الإنسانية".

وشدد أردوغان، على أن تركيا ستواصل سياستها لحل الدولتين بكل عزم حتى إقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 29 نوفمبر من كل عام، تشهد عدد من دول العالم تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل إسرائيل، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.