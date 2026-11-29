قاد اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الصحراوية (أسيوط - القاهرة) و(أسيوط - سوهاج)، بمشاركة ضباط إدارة مرور أسيوط، برئاسة اللواء وليد العطوني، مدير المرور، وعدد من الأفراد والضباط.

واستهدفت الحملة تشديد الرقابة على مخالفات سيارات النقل الثقيل والخفيف، خاصة سيارات نقل المواد البترولية، وفحص الإطارات غير الصالحة التي قد تتسبب في وقوع الحوادث نتيجة الحمولات والأوزان المخالفة، إلى جانب فحص أنوار وإضاءة السيارات، للحد من الحوادث الناتجة عن سير السيارات في الاتجاه المعاكس.

كما استهدفت الحملة ضبط سيارات النقل التي تسير في غير المسار المحدد على الطريق، أو تتجاوز الحمولة المقررة، بالإضافة إلى سيارات النقل والتروسيكلات التي تحمل ركابا بالمخالفة للمواصفات المدونة بالترخيص.

وفي السياق نفسه، شملت الحملة فحص السيارات الأجرة، خاصة الميكروباصات التي تحمل أعدادا زائدة من الركاب، أو تضع حمولات وأمتعة أعلى سطح السيارة، بما قد يتسبب في وقوع الحوادث، إلى جانب رصد التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، وسحب الرخص، وحجز سيارات النقل لحين الانتهاء من الفحص الفني، بما يضمن سلامة المركبات والمواطنين المستخدمين للطريق.

وعلى جانب آخر، أطلقت إدارة مرور أسيوط، برئاسة اللواء وليد العوني، مدير المرور، حملة توعية لسائقي المركبات، تضمنت التنبيه بعدم الاقتراب من سيارات نقل المواد البترولية، وترك حرم آمن حولها أثناء السير، والإبلاغ عن أي سيارة تنقل المواد البترولية أو الخامات الحجرية وتسير في غير مسارها الطبيعي بالطرق الصحراوية.

وتضمنت الحملة أيضا نشر أفراد وضباط المرور بمواقف سيارات الأجرة بمدينة أسيوط والمراكز التابعة، لمتابعة حركة السير على الطرق الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الوزارة بتكثيف الرقابة المرورية.