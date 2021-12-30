معدل التضخم في روسيا يتجاوز التقديرات بعد الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة الرئيسية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال كانون أول/ديسمبر الحالي الماضي بأسرع من توقعات المحللين، ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات، وهو ما دفع البنك المركزي الروسي إلى التحذير من زيادات جديدة لأسعار الفائدة الرئيسية لكبح التضخم.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال الشهر الحالي إلى 39ر8% سنويا مقابل 4ر8% خلال الشهر الماضي، بحسب البيانات الأولية لمكتب الإحصاء. وكان أقصى توقعات للمحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم لمعدل التضخم 26ر8%. وبلغ معدل التضخم الشهري 82ر0%، في حين تباطأ معدل التضخم خلال الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة.



يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس يوم 17 كانون أول/ديسمبر الحالي لكبح جماح التضخم الذي يبلغ حاليا ضعف المعدل المستهدف وقدره 4% سنويا.



ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة منذ بداية العام الحالي بمقدار 425 نقطة أساس.