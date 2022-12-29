الفاتيكان: البابا المتقاعد بنديكت متيقظ وواع ولكن حالته ما زالت خطيرة

ذكر الناطق باسم الفاتيكان ماتيو بروني، اليوم الخميس، أن البابا الفخري بنديكت السادس عشر "مدرك وواع"، بعدما حظي بنوم هادئ الليلة الماضية ولكن حالته مازالت "خطيرة".



وقال بروني إن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول مازال يدعو المؤمنيين إلى الصلاة من أجل بنديكت البالغ 95 عاما، الذي استقال من الباباوية في 2013 بعدما رأس الكنيسة الكاثوليكية لثمانية أعوام.



وأضاف أن حالة بنديكت "مستقرة" حاليا.



تسبب فرنسيس في حالة من الفزع أمس الأربعاء، عندما أعلن أن سلفه "مريض للغاية".



وعزا متحدث أمس الأربعاء تدهور صحة بنديكت إلى تقدم العمر لكنه لم يذكر تفاصيل.



وقالت مصادر لوكالة أنسا إن البابا بنديكت يعاني من مشاكل في التنفس منذ أيام.



وفي فبراير 2013، أصبح بنديكت أول بابا يتقاعد في 600 عام.



ويعيش البابا بنديكت في عزلة نسبية في دير بالفاتيكان منذ استقالته.