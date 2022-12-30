أمريكا تدرس إرسال مركبات برادلي القتالية إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تدرس الولايات المتحدة إرسال مركبات برادلي القتالية إلى أوكرانيا في إطار المزيد من الدعم العسكري، وفقا لمصادر مطلعة.

وذكر أحد المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وأضافت المصادر أن الوقت الذي ستكون فيه المركبات جاهزة للعمل لم يتضح بعد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور عند طلب تعليقه.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية بمليارات الدولارات لأوكرانيا منذ الغزو الروسي للبلاد.

وقام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة واشنطن للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن الشهر الجاري في أول زيارة خارجية له منذ الغزو الروسي.

وتعهد الرئيس بايدن بتقديم كل اشكال الدعم لأوكرانيا.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات النهائية على خطط لإمداد أوكرانيا بنظام باتريوت الدفاعي.

وتطلب كييف من حلفائها دبابات وصواريخ طويلة المدى وأنظمة دروع ودفاع جوي، فيما تدخل حرب روسيا شهرها الحادي عشر.

من جهة أخرى، يتواصل القتال على الأرض في الشرق رغم تسبب بداية الشتاء في إبطاء تقدم الجانبين، الأمر الذي جعل موسكو تلجأ إلى الضربات الصاروخية ضد البنية التحتية المدنية والبنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأطلقت روسيا العشرات من صواريخ كروز على مدن أوكرانية اليوم في إحدى أشد ضرباتها خلال الحرب، إلا أن أوكرانيا قالت إنها أسقطت معظمها.