أشرف زكي عن افتتاح دار المسنين للفنانين: تنهي معاناة جيل الرواد

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، معلقًا على إنشاء أول دار مسنين للفنانين، إنها نهاية لمعاناة بعض الفنانين وبخاصة جيل الرواد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن"، عبر فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن دار "القوى الناعمة للرعاية"، بمثابة البيت لكل الفنانين، موضحًا احتواءها على 40 غرفة منفصلة، بالإضافة إلى صالة رياضية ومكتبة وعيادات طبية ومطعم، وذلك لضمان حياة كريمة للفنان.

وأوضح أن هذه الدار بتبرع من حاكم الشارقة سلطان القاسمي، معربًا عن امتنانه له، مؤكدًا اهتمام النقابة بتوفير الرعاية لكبار الفنانين.

وتابع: "ربنا يقدرنا ونخدم مهنتنا وزملائنا، الذين أعطوا للفن ولم يبخلوا، من أجل رسالته السامية".

واتفق بأن نقابة المهن التمثيلية تعيش أزهى عصورها، وذلك بعد إنشاء أول دار مسنين للفنانين، مؤكدًا أن الخطوة تبعث الطمأنينة لكل فنان، بأن النقابة تخدمهم لآخر المشوار.

واختتم قائلا: "مصر عظيمة، بلدنا تعيش فترة جميلة، يكفي الامن و الامان والمشروعات العملاقة، احنا جزء من المشروعات بدار المسنين "، كما شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا لمصر الازدهار والتطور.