محافظ الشرقية يعلن حصاد إنجازات مدينة منشأة أبو عمر خلال عام 2023

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حصيلة مجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة منشأة أبو عمر خلال عام 2023.

وقال محافظ الشرقية، في بيان اليوم، إن مدينة منشأة أبو عمر شهدت خلال عام 2023 تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن عام 2023 شهد إنشاء محطتي رفع صرف صحي منشأة أبو عمر بنسبة تنفيذ 65% و95% بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، وإنشاء مركز طبي منشأة أبو عمر بتكلفة 38 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنسبه تنفيذ 91%، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع بناء مكتب بريد مطور بتكلفة 15 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 65%، وشراء وتوريد أعمدة ومهمات للإنارة العامة بتكلفة 4 ملايين و23 ألف و450 جنيه بنسبة تنفيذ 100% ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن عام 2023 في مدينة منشأة أبو عمر شهد شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع، أسفرت عن تحرير 8 محاضر إشغال بواقع 9 حملات إزالة إشغالات شهدت إزاله 23 حالة تعدي، كما تمت إزالة حالتي تعدي على أراضي أملاك الدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما تم رفع 4100 طن من القمامة والمخلفات، والانتهاء كذلك من ترخيص 144 لافتة إعلانية وتحرير 15 محضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة، فضلًا عن استصدار 28 رخصة مواد بناء وأكشاك وتاندات، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق و7 محاضر من إدارة شئون البيئة بشأن إلقاء مخلفات قمامة – حرق قش أرز، وقامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بالرد على 193 شكوى واردة من المواطنين وتقديم الحلول العاجلة لها وذلك خلال عام 2023 بنسبة إنجاز 100%.