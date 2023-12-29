الصين تعين دونج جون وزيرا للدفاع

عينت الصين دونج جون، وزيرا للدفاع، ليحل محل لي شانج فو، في خطوة ربما تمهد الطريق أمام علاقات عسكرية أفضل مع أمريكا.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنه تم اتخاذ القرار من قبل كبير المشرعين في البلاد اليوم الجمعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

يذكر أن دونج لديه خبرة واسعة في البحرية الصينية، التي كانت تنشر قوتها في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان هذا العام، مما أثار انتقادا من جانب أمريكا.

وأجرت القيادات العسكرية في كل من الولايات المتحدة والصين محادثات عبر رابط الفيديو في الثاني والعشرين من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون".

كانت القوتان الكبريان قررتا في نوفمبر الماضي استئناف الاتصالات بين قواتهما المسلحة، وتحدث رئيس الأركان الأمريكي "تشارلز براون" ونظيره الصيني " ليو تشنلي" يوم الخميس مع بعضهما البعض عبر رابط فيديو.

وجاء الاتصال عقب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في سان فرانسيسكو، في منتصف نوفمبر الماضي.