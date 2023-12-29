أولمبيك آسفي يفوز على الوداد الرياضي في الدوري المغربي

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فاز فريق أولمبيك آسفي على ضيفه الوداد الرياضي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتها اليوم الجمعة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المغربي، والتي شهدت أيضا فوز حسنية أغادير على المغرب الفاسي 2 / 1.

وسجل هدفي أولمبيك آسفي يونس النجاري وبونيفاس هابا في الدقيقتين40 و58 ، فيما سجل هدف الودادبولي سامبو في الدقيقة 83.

ورفع أولمبيك آسفي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد الوداد عند 23 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز حسنية أغادير على المغرب الفاسي 2 / 1.

وسجل هدفي حسنية أغادير سفيان المودن و كاتي كاتولوندي في الدقيقتين 18 و34، فيما سجل هدف المغرب الفاسي مصطفى سهد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع حسنية أغادير رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد المغرب الفاسي عند14 نقطة في المركز الحادي عشر.