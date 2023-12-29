تراجع شعبية رئيس وزراء بريطانيا إلى مستوى قياسي في حزب المحافظين

انخفضت شعبية رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، بين أعضاء حزبه المحافظين، إلى رقم قياسي في نهاية عام 2023، مما يسلط الضوء على المهمة، التي تنتظر رئيس الوزراء، فيما يدخل ما من المرجح أن يكون عاما انتخابيا.

وتراجعت شعبية سوناك إلى سالب 5ر26%، في يسمبر الجاري ، من سالب 4ر25%، في الشهر السابق، حسب استطلاع "قائمة الإنجازات" لمجلس الوزراء، شمل أعضاء حزب المحافظين، وأجراه الموقع الالكتروني لمدونة "كونسيرفيتيف هوم" المؤثرة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وسلطات النتائج الأوسع نطاقا لباقي أعضاء الحكومة، الضوء على استياء أعضاء حزب المحافظين، حيث يسعى سوناك لتوحيد صفوف حزب المحافظين، واحداث تحول في استطلاعات الرأي التي تظهر تفوق حزب العمال المعارض.

وهذا ثان استطلاع بين أعضاء حزب المحافظين الشهر الجاري يظهر أن شعبية سوناك بين القاعدة الشعبية لحزب المحافظين انخفضت إلى مستوى قياسي.

وكان استطلاع جرى في شهر سبتمبر العام الجاري قد إظهر تفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة سوناك.