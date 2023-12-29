ساديو ماني على رأس قائمة منتخب السنغال لكأس الأمم الأفريقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، اليوم الجمعة، عن قائمة أسود التيرانجا التي من المقرر أم تخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وجاءت قائمة منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمى : إدوارد ميندي - سيني ديانج - موري دياو.

الدفاع : كاليدو كوليبالي- عبده ديالو- موسى نياخات- عبد اللاي نداي- يوسف سابالي- إسماعيل جاكوبس- عبد اللاي سيك- فودي بالو توريه- فورموسي ميندي.

الوسط : إدريسا جانا جاي- بابي جاي- بابي سار- كريبين دياتا- لامين كامارا- شيخو كوياتي- نامباليس ميندي.

الهجوم : ساديو ماني - نيكولاس جاكسون- إليمان نداي- عبد الله سيما- بولاي ديا- حبيب ديالو- إسماعيلا سار.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية، بجوار كلًا من: منتخب الكاميرون ومنتخب غينيا ومنتخب جامبيا.