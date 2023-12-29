جيش الاحتلال الإسرائيلي: توسيع نطاق العمليات في خان يونس جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن توسيع الوحدات الإسرائيلية لنطاق عملياتها في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون ذكر المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



وقال الاحتلال الإسرائيلي "خلال عمليات للجيش أمس الخميس، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأشخاص بواسطة غارات جوية ونيران القناصة والدبابات".



وزعم مقتل العشرات من عناصر حركة "حماس" في معارك مختلفة شمال قطاع غزة.



وأفادت تقارير بأنه من المرجح أن قادة "حماس" يختبئون في خان يونس، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على نشر قواته بشكل مكثف في الوقت الراهن.



كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أعلنت مطلع الشهر الجاري نزوح نحو 9ر1 مليون شخص داخل قطاع غزة منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل ، بما يمثل أكثر من 80% من سكانه.



وفي بيان منفصل، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال إن أوامر الجيش الإسرائيلي للسكان بالتوجه إلى جنوب القطاع يدفعهم إلى التكدس في ما لا يقل عن ثلث مساحة قطاع غزة. إنهم يحتاجون إلى كل شيء: الغذاء والماء والمأوى، والأمان، والطرق المؤدية إلى الجنوب مسدودة".