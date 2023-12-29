موديست للجماهير: هذا السبب ما دفعني للانضمام إلى الأهلي

حرص النجم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الاحتفال مع الجماهير بأول بطولة يتوج بها مع القلعة الحمراء.

واحتفل موديست مع جماهير الأهلي بلقبه الأول من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام):" فخور بأول بطولة لي مع الأهلي، الفوز بالبطولات كانت أحد الأسباب التي دفعتني للانضمام إلى هذا النادي الكبير، سعيد بتسجيل هدف ومساعدة فريقي، كونوا على ثقة لأنني سأواصل القتال للفوز بمزيد من البطولات، أشكر كل زملائي والجهاز الفني والجماهير على دعمهم".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على فيوتشر بنتيجة 4-2.

وقاد موديست الأهلي أمس الخميس لتتويج بلقب كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بعد تسجيله هدف قاتل لفريقه أنهى من خلاله على آمال فريق فيوتشر في العودة للمباراة بعد وصولها للأشواط الإضافية عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.