 موديست للجماهير: هذا السبب ما دفعني للانضمام إلى الأهلي - بوابة الشروق
الجمعة 29 ديسمبر 2023 5:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

موديست للجماهير: هذا السبب ما دفعني للانضمام إلى الأهلي

محمود عيسى
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 4:27 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 4:27 م

حرص النجم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الاحتفال مع الجماهير بأول بطولة يتوج بها مع القلعة الحمراء.

واحتفل موديست مع جماهير الأهلي بلقبه الأول من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام):" فخور بأول بطولة لي مع الأهلي، الفوز بالبطولات كانت أحد الأسباب التي دفعتني للانضمام إلى هذا النادي الكبير، سعيد بتسجيل هدف ومساعدة فريقي، كونوا على ثقة لأنني سأواصل القتال للفوز بمزيد من البطولات، أشكر كل زملائي والجهاز الفني والجماهير على دعمهم".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على فيوتشر بنتيجة 4-2.

وقاد موديست الأهلي أمس الخميس لتتويج بلقب كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بعد تسجيله هدف قاتل لفريقه أنهى من خلاله على آمال فريق فيوتشر في العودة للمباراة بعد وصولها للأشواط الإضافية عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك