 تركيا: توقيف 32 متهما بالتخطيط لمهاجمة معابد يهودية وكنائس وسفارة العراق بأنقرة - بوابة الشروق
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تركيا: توقيف 32 متهما بالتخطيط لمهاجمة معابد يهودية وكنائس وسفارة العراق بأنقرة

د ب أ
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 3:35 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 3:38 م

أوقفت السلطات التركية 32 شخصا مشتبها بهم ، بينهم 3 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يستعدون لمهاجمة معابد يهودية وكنائس وسفارة العراق بأنقرة.
وصرحت مصادرة أمنية لوكالة الأناضول التركية للأنباء أن عملية التوقيف تمت خلال عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات والأمن التركيين، اليوم الجمعة.

وجاءت العملية بعد حصول الاستخبارات على معلومات تفيد باعتزام ثلاثة عناصر من داعش شن هجمات على كنائس ومعابد يهودية في تركيا وسفارة العراق في أنقرة .
وعلى إثر ذلك، أطلقت الاستخبارات التركية عملية مع قوات الأمن متزامنة في 9 ولايات تركية، فجر اليوم الجمعة.
وأسفرت العملية عن توقيف الإرهابيين الثلاثة، إلى جانب 29 آخرين على صلة بهم.
وضبطت السلطات خلال العملية وثائق ومستندات تابعة للتنظيم الإرهابي.

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