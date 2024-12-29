من المقرر أن تجرى مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجورجيا ميخائيل كافيلشفيلي، اليوم الأحد، على الرغم من الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

وتخطط الرئيسة المنتهية ولايتها، سالومي زورابيشفيلي، التي تتبنى سياسات موالية للغرب، لمنع تنصيب كافيلشفيلي لأنها لا تعترف بشرعيته.

وينظم الآلاف من الأشخاص، منذ أسابيع، احتجاجات يومية في جورجيا للمطالبة بالعودة إلى السياسات المؤيدة للاتحاد الأوروبي ولإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر، والتي أعلن فيها حزب "الحلم الجورجي" القومي نفسه فائزا.

ويخشى المحتجون من أن يكون الحزب متقاربا جدا من روسيا، مما قد يدفع البلاد إلى مزيد من التقارب مع موسكو بعد عقود من استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

وأكدت زورابيشفيلي أنها لن تتنحى عن منصبها، الذي يعتبر شرفيا بشكل تقليدي في جورجيا.

وكان حزب "الحلم الجورجي" قد رشح اللاعب السابق كافيلشفيلي للرئاسة. ويبلغ كافيلشفيلي من العمر 53 عاما وكان عضوا في البرلمان الجورجي منذ عام 2016.

وجمد الحزب الحاكم مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، مما أدى إلى تفجر الاحتجاجات في جميع أنحاء جورجيا.