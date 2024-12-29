شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024.
• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 38,200 جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاي نحو 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين مسجلاً 38,000 جنيه للطن.
استقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد الجيوشي 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37,000 جنيه للطن.
• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:
استقر سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 2,780 جنيه للطن.
ثبت سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 2,770 جنيه للطن.
استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2,890 جنيه للطن.
ثبت سعر أسمنت المخصوص ليسجل 2,840 جنيه للطن.
استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3,075 جنيه للطن.
استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2,855 جنيه للطن.