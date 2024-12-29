رئيس العاصمة الإدارية: مفاوضات جارية مع موانئ دبي لتطوير منطقة صناعية حرة

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الجامعة الأمريكية ستبدأ العمل في العاصمة مع نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من عام 2025، بعد الانتهاء من بعض التجهيزات اللازمة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تعمير» المذاع عبر شاشة «ON»، إلى إطلاق الشركة منطقة صناعية جديدة منذ شهرين أو ثلاثة على مساحة 1800 فدان، لافتا إلى عقد اتفاقيتين كبيرتين بعدها مباشرة الأولى مع شركة بولاريس التركية، والثانية مع مجموعة موانئ دبي العالمية.

ونوه إلى أن الشركة تفكر في إطلاق مرحلة ثانية للمنطقة الصناعية؛ بسبب كثرة الطلبات والإقبال الحالي، لافتا إلى الاتفاق على توفير جميع المرافق خلال 6 أشهر من توقيع العقود، على أن تبدأ المصانع العمل فعليا خلال سنة ونصف.

ولفت إلى توقيع مذكرة اتفاق مع موانئ دبي لتطوير منطقة صناعية حرة للتصدير، وفي ذات الوقت تصبح منطقة لوجستية لخدمة ميناء السخنة، التي تديره موانئ دبي، موضحا أنها تدير 70 ميناء حول العالم ولديها مناطق صناعية مرتبطة بالموانئ.

وأعلن أن المفاوضات جارية حاليا لتوقيع العقود النهائية، موضحا أن موانئ دبي، بخبرتها في إدارة 70 ميناء حول العالم؛ تمتلك قاعدة عملاء كبيرة تحتاج إلى مصانع للتصنيع أو التجميع أو كمناطق لوجستية لبضائعهم.