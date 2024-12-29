قالت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن برج مراقبة في مطار موأن الدولي حذر الطائرة التابعة لشركة جيجو اير من احتمال الاصطدام بالطيور قبيل الهبوط مباشرة.

وتبين أن الطائرة المنكوبة أطلقت «ماي داي»، وهو نداء استغاثة متعارف عليه دوليا بعد دقيقة واحدة من إصدار التحذير، وبعد مرور 5 دقائق، اصطدمت بجدار سياج في المطار.

وأدلت الوزارة المسئولة عن سلامة الطيران بهذه التصريحات خلال إفادة حول حادث تحطم الطائرة بعد ظهر اليوم في المجمع الحكومي في سيجونغ، وسط البلاد.

وقال مدير سياسات الطيران بالوزارة جو جونغ-وان إن برج المراقبة حذر الطائرة المنكوبة من اصطدام الطيور في الساعة 8:57 صباحا، وبعد دقيقة واحدة، أطلق قائد الطائرة نداء استغاثة في الساعة 8:58 دقيقة.

وحاولت الطائرة الهبوط على المدرج 19، في الاتجاه المعاكس لاتجاه هبوطها المفترض على المدرج 01، في الساعة 9:00 صباحا، وبعد 3 دقائق، اصطدمت بجدار السياج أثناء هبوطها بدون الاستعانة بعجلات الهبوط في الساعة 9:03 صباحا.

وقالت الوزارة إن قائد الطائرة كان يحاول الهبوط على المدرج 01، وأصدر برج المراقبة التحذير، وبعد وقت قصير، أطلق قائد الطائرة نداء الاستغاثة، وأضافت أن برج المراقبة أعطى في ذلك الوقت الإذن بالهبوط في الاتجاه المعاكس للمدرج، وقبل قائد الطائرة الإذن ولكن الطائرة انزلقت على المدرج ثم اصطدمت بالسياج.

وذكرت أن لجنة التحقيق في الحادث جمعت سجلات الرحلة الخاصة بالطائرة.

وأضافت بشأن الإشارة إلى أن قصر المدرج هو سبب الحادث، أنه من الصعب القول إن الحادث وقع لأن طول المدرج لم يكن كافيا، نظرا لأن المدرج البالغ طوله 2,800 متر تحرك عليه العديد من الطائرات في السابق.

وأوضحت الوزارة أن السبب وراء عدد الضحايا الكبير هو أن الطائرة هبطت دون الاستعانة بعجلات الهبوط، ثم اندلعت فيها النيران وأضافت أن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق وراء الحادث.

من جانبها، أشارت إدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية إلى فرضية حدوث اصطدام مع سرب من الطيور وسوء الأحوال الجوية.