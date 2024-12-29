مدير عام المستشفيات الميدانية بغزة: لا توجد خدمة صحية متوفرة بشمال غزة

قال مدير عام المستشفيات الميدانية بغزة الدكتور مروان الهمص، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيات شمال قطاع غزة دون تقديم أي خدمة طبية أو صحية للمواطنين الفلسطينيين، ذاكرًا أن الاحتلال دمر 3 مستشفيات، وهي: مستشفى بيت حانون، وكمال عدوان، والإندونيسي.

وأضاف «الهمص»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد: «الآن لا يوجد أي خدمة صحية في شمال قطاع غزة، والسكان في مأزق شديد خاصة أنه في حالة الإصابة من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيكون مصيرهم الشهادة، نظرا لعدم توافر الخدمات الطبية».

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي قصف مدينة غزة من خلال استهداف مستشفى المعمداني، وهو مستشفى خاص يتبع الطائفة المسيحية في داخل قطاع غزة، كما استهدف مستشفى الوفاء المختص بعلاج ذوي العاهات والإعاقات والتأهيل لما بعد الإصابة لأصحاب الشلل الكلي والرباعي».

ولفت إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد القضاء على أبناء الشعب الفلسطيني قتلا بالاستهداف والقذائف والصواريخ، وأيضا بمنع الخدمة الطبية والعلاج.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ450 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.