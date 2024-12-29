رئيس مجلس النواب يناقش مع وزير الصحة قانون المسئولية الطبية

• وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات في قانون المسئولية الطبية تتوافق مع الدستور

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي عرض جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها وزارة الصحة والسكان من كل مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك من متلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤلية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، لرئيس المجلس، أن الحكومة منفتحة على أي تعديل من شأنه أن يحقق بيئة عمل أكثر جذبا للفريق الصحي ويحافظ على ضمان وسلامة المريض طالما أن هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري.

وأضاف أن ضمان الحماية للفريق الصحي أثناء قيامهم بعملهم هو أكبر ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة.