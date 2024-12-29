 شهيدان وعدد من الجرحى بقصف مدفعية الاحتلال منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهيدان وعدد من الجرحى بقصف مدفعية الاحتلال منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات

وكالات
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 4:32 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 4:32 م

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، مساء اليوم الأحد، باستشهاد شخصين، وإصابة عدد آخر، جراء قصف مدفعية الاحتلال منازل الفلسطينيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، جددت طائرات الاحتلال المسيرة «كواد كابتر» إطلاق النار على أرض المفتي شمال مخيم النصيرات، حيث أفاد مراسل «وفا» بوصول إصابة إلى مستشفى العودة جراء إطلاق النار تجاه منازل المواطنين غرب مخيم النصيرات.

وفي هذا الاتجاه، أطلق مواطنون مناشدات للطواقم الطبية بالتوجه غرب النصيرات بعد استهداف منزل لعائلة أبو سلمية ووجود إصابات في المنزل.

إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي عنيف عددا كبيرا من المنازل وسط حي النزلة ببلدة جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,514 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,189 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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