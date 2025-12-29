الحصر العددي بدائرة مركز وبندر الفيوم يُظهر تفوق مرشح حزب الوعي

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر الفيوم بمحافظة الفيوم، والتي يتنافس فيها مرشحان على مقعد واحد، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا يوم 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لعملية فرز الأصوات تفوق المرشح محمد فؤاد زغلول، مرشح حزب الوعي، بعد حصوله على 39 ألفًا و462 صوتًا، على منافسه سيد سلطان، مرشح حزب الشعب الجمهوري، الذي حصل على 38 ألفًا و68 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الدائرة 652 ألفًا و622 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم 84 ألفًا و128 ناخبًا، بينما سجلت الأصوات الصحيحة 77 ألفًا و530 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 6 آلاف و578 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والتي أُجريت على مدار يومين، لتبدأ بعدها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا باللجان العامة.



وجرت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها في المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في 7 محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم.



وبلغ عدد المرشحين المستقلين 42 مرشحًا، مقابل 28 مرشحًا حزبيًا، بواقع 10 مرشحين لحزب مستقبل وطن، و4 لحزب حماة الوطن، و3 للجبهة الوطنية، و4 لحزب الشعب الجمهوري، و3 لحزب النور، ومرشح واحد لكل من أحزاب: المصري الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، والمؤتمر، والوعي.