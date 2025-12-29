محافظ جنوب سيناء يزور دير السبع بنات بوادي فيران ويلتقي راهبات الدير

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، زيارة لدير الراهبات بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، للاطمئنان عليهم، والاستماع لمطالبهم، وذلك في إطار جهود الدولة في دعم المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق ذات الطابع التاريخي والروحي، وترسيخًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

والتقى المحافظ براهبات الدير، مقدما التهنية لهم بعيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن دير السبع بنات من أحد المعالم الدينية والتاريخية والروجانية داخل المحافظة.

وأكد أن القيادة السياسية، والجهاز التنفيذي بالمحافظة على استعداد كامل لتقديم الدعم لراهبات الدير، سواء من خلال توفير الأمن، أو تقديم الدعم المادي المتمثل في هدايا تتضمن المواد والسلع التموينية التي تعد هدية من رئيس الجمهورية، وذلك تأكيدًا على دعم الدولة المتواصل وحرصها على مد يد العون والرعاية لكافة أطياف المجتمع، والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة.

وأوضح المحافظ أن مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص، تعد نموذجًا فريدًا للتسامح والتعايش بين الأديان، وتحتوي جنوب سيناء على معالم دينية وتراثية من أهم المقاصد السياحية العالمية، لذا تسعى المحافظة تسعى إلى دعم هذا التراث الإنساني والحفاظ عليه.

ووجه المحافظ بضرورة وضع خطة لتوصيل مياه الشرب للدير، من خلال محطات المياه، على أن يجري مد خط المياه بآليات تحافظ على التراث ومكانة الدير التاريخية، مشيرا إلى أنه جرى تطوير طريق وادي فيران وتزويدة بكافة الخدمات، والتي تتضمن "محطات وقود، ونقاط اسعاف، وشبكة اتصالات" ، بهدف دعم السياحة الوافدة للدير والوالمقومات السياحية المتعددة التي توجد بالمنطقة.

من جانبهن، أعربت راهبات الدير عن خالص شكرهن وتقديرهن لمحافظ جنوب سيناء، مشيدات باهتمام الدولة المتزايد بالمواقع الدينية التاريخية، وحرصها على تعزيز أواصر المحبة والتواصل.