رئيس كوريا الجنوبية لي يعود إلى قصر رئاسي تجنبه سلفه

توجه رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج اليوم الاثنين لممارسة مهام عمله في "تشونج وا داي"، القصر الرئاسي التقليدي في البلاد، للمرة الأولى منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من قيام سلفه المخلوع يون سوك يول بنقل المكتب الرئاسي إلى مجمع وزارة الدفاع.

وهذه هي المرة الأولى التي يداوم فيها رئيس في "تشونج وا داي" منذ 9 مايو 2022، وهو اليوم الأخير من ولاية الرئيس الأسبق مون جيه إن، قبل أن يبدأ يون رئاسته بالعمل من مبنى وزارة الدفاع الذي تم تحويله لمقر رئاسي.

وقد أمضى لي، الذي فاز في انتخابات رئاسية مبكرة في يونيو أعقبت إقالة يون بسبب إعلان قصير للأحكام العرفية في ديسمبر 2024، أسابيع في نقل المكتب الرئاسي مرة أخرى إلى "تشونج وا داي"، المعروف أيضا باسم "البيت الأزرق"، في إطار سعيه لمحو إرث سلفه المسجون حاليا.

ويقع "تشونج وا داي" على المنحدرات السفلى لجبل في شمال سول، ويحتل مساحة تبلغ حوالي 250 ألف متر مربع خلف قصر "جيونج بوك جونج" التاريخي. وقد خضع الموقع لعدة عمليات تجديد على مر العقود، وكان بمثابة المكتب الرئاسي الأساسي للبلاد منذ تأسيس الحكومة في أعقاب الاستقلال عن الحكم الاستعماري الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبحجة أن موقع "تشونج وا داي" على سفح التل كان معزولا للغاية عن المواطنين، أنفق يون وبحسب ما ورد حوالي 40 مليون دولار لنقل المكتب الرئاسي إلى عدة مبان في مجمع وزارة الدفاع في "يونجسان" بوسط سول، متجاهلا المخاوف بشأن الأمن والتكاليف، ومدعيا أن هذه الخطوة ستجعل رئاسته أكثر ديمقراطية. وعقب النقل، افتتح أجزاء من "تشونج وا داي" للجمهور كموقع سياحي جذب ملايين الزوار.

وقبيل وصول لي لمباشرة عمله، رفع المسؤولون العلم الرئاسي الذي يضم طائري فينيق في "تشونج وا داي" عند منتصف الليل، مما يمثل عودة القصر كمكتب رئاسي رسمي.