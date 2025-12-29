شريف خفاجة: «التحولات البسيطة» مجموعة قصصية تمزج التاريخ بالاستراتيجيات العسكرية

نظمت دار الشروق، مساء الأحد، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «التحولات البسيطة»، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون، للكاتب الدكتور يحيى حسن، وذلك بمبنى قنصلية، بحضور أسرة الكاتب وعدد من أصدقائه والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

وقال الدكتور شريف خفاجة الذي أدار اللقاء في مستهل حديثه إن المجموعة القصصية «التحولات البسيطة»، تُعد واحدة من أبرز المجموعات القصصية المنشورة مؤخرًا، لما تحمله من مزج لافت بين التاريخ والاستراتيجيات العسكرية، مع توظيف واضح للخيال والأسلوب الأدبي الذي يميز كتابات الدكتور يحيى حسن.

وقدم خفاجة تعريفًا بالمؤلف، مشيرًا إلى دراسته للهندسة، ثم التحاقه بكلية الآداب جامعة عين شمس قسم التاريخ، وحصوله على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة القاهرة عام 2017 عن رسالته «تاريخ مصر في كتابات محمد حسنين هيكل»، والتي صدرت لاحقًا في كتاب بعنوان «كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية»، وأثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية والفكرية.

وأضاف أن يحيى حسن حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ عام 2024 عن رسالة بعنوان «مراكز القوى السياسية وآثارها في المجتمع المصري من 1952 حتى 1971»، وهي دراسة قيد النشر، إلى جانب إسهاماته المتنوعة في مجالات البحوث التاريخية، والفكر الإسلامي، وأدب الرحلات، والرواية.

تُبْحِرُ هذه المجموعةُ القصصية مع قارئها في ثلاث عشرة قصة تستعرض وقائع في أزمنة مختلفة من التاريخ، وكلٌّ منها يفترض وقوع هذه (التحولات البسيطة) التي يرى المؤرخون أنها كانت في مُتَنَاوَلِ أصحابها في الأحوال المعتادة، وتروي تداعيات تلك التحولات التي تَنْتُجُ عن تَلَافِي الخطأ التاريخي، وهل حقًّا في كل مرة ستُحَوِّلُ مَسَارَ التاريخ، أم أن مسارَ التاريخ قد يكون له من الأبعاد المختلفة الكثيرة والروافد الأخرى ما يجعله يستوعب ويَمْتَصُّ هذه التحولات وما نتج عنها، فلا يسمح لنتائجها أن تُحَوِّلَ مَسَارَه.



تختبر هذه القصص من التاريخ الافتراضي مقولة (لو حدث هذا التَّحَوُّل البسيط لَتَغَيَّرَ مجرى التاريخ)، وتتحاور معها قصصيًّا حوارًا يُعيد التاريخ حيًّا متدفِّقًا مَرَّةً أُخرى، نلتقي في هذه المجموعة القصصية مع هانيبال، والسلطان الغوري وخصمه السلطان سليم، وإبراهيم باشا البرجالي، وبلطجي باشا، ونابليون، وهتلر، والأدميرال ياماموتو، والنحاس باشا، والرئيس السادات، ومارجريت تاتشر.... وسد النهضة.



تبدأ كل قصة من هذه القصص بمقدمة تعريفية تضع القارئ على مسار التاريخ، ثم تأتي إشارةٌ للقارئ في الهامش عن الموضع الذي يبدأ فيه الخطُّ الافتراضي في الإمساك بزمام الأمور، ثم يأتي هامشٌ ختامي في نهاية القصة التاريخية الافتراضية لينهيَ رحلة القارئ معها، ويعيده إلى المسار الحقيقي للتاريخ.