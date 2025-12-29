ترامب وزيلينسكي يشيدان بالتقدم بمحادثات فلوريدا لكن دون تحقيق اختراق

انتهى الاجتماع رفيع المستوى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا دون تحقيق اختراق كبير في وقت متأخر من يوم الأحد، رغم إشادة كلا الزعيمين بالتقدم المحرز نحو اتفاق سلام أوكراني مع روسيا.

وفي مؤتمر صحفي عقب المحادثات التي جرت في مقر إقامة ترامب الخاص في مار-إيه -لاجو، قال الرئيس الأمريكي إنه يمكن التوصل إلى اتفاق في "ربما غضون أسابيع قليلة".

من جانبه، شكر زيلينسكي ترامب على "النقاش الرائع حقا" وقال إن "فرق العمل ستجتمع في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات النهائية على جميع الأمور التي تمت مناقشتها".

بالإضافة إلى ذلك، قال زيلينسكي إن ترامب سيستضيف قمة مع القادة الأوروبيين في واشنطن، من المرجح أن تكون في شهر يناير المقبل.

وجاء الاجتماع في إطار أحدث مسعى دبلوماسي لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا في فبراير 2022.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه يعتقد أن زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جادان" بشأن صنع السلام.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتصل ببوتين مرة أخرى بعد الاجتماع مع زيلينسكي، بعد أن أجرى بالفعل مكالمة هاتفية مع الزعيم الروسي في وقت سابق من يوم الأحد.

ويسعى زيلينسكي للحصول على دعم واشنطن لإطار عمل مكون من 20 نقطة، بعد أن كشفت إدارة ترامب في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عن مقترح مكون من 28 نقطة أثار قلق كييف وحلفائها من خلال ترديد العديد من المواقف الروسية.

ومنذ ذلك الحين، عملت كييف والشركاء الأوروبيون على الخطة البديلة، بما في ذلك خلال الاجتماعات الأخيرة في برلين وميامي مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بينما أجرت واشنطن أيضا محادثات منفصلة مع موسكو.