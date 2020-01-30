 بومبيو يزور أوكرانيا وسط إجراءات عزل ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بومبيو يزور أوكرانيا وسط إجراءات عزل ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 9:30 ص | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 9:30 ص

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، اليوم الخميس، في زيارة تخيم عليها عملية عزل الرئيس دونالد ترامب.

وتدور إجراءات عزل ترامب حول مكالمة هاتفية مع زيلينسكي تردد أن ترامب حاول خلالها كسب نقاط سياسية على حساب منافسه السياسي جو بايدن.

واتُهم ترامب في مجلس النواب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة عمل الكونجرس.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب ربط تجميد المساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونجرس لأوكرانيا بالتحقيق مع بايدن، وتم رفع التجميد لاحقا.

وينفي ترامب ارتكاب أية مخالفات.


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