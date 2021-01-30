تونس تحصل على مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا و100 ألف جرعة من لقاح فايرز الشهر المقبل

قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم السبت، إن تونس ستتلقى حوالي 100 ألف جرعة من لقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية/بيونتيك الألمانية ومليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية المضادين لفيروس كورونا في شهر فبراير المقبل.

وأضاف الوزير مهدي أن منظمة الصحة العالمية أخطرت تونس اليوم عن قبول ملفها إلى جانب 18 دولة أخرى لتزويدها باللقاحات ضمن برنامج "كوفاكس" للمنظمة.

وأوضح الوزير مهدي في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة: "تونس ستتلقى في منتصف فبراير حوالي 94 ألف جرعة من لقاح فايزر ومليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بداية من آخر فبراير".

وستشمل حملة التطعيم في مرحلة أولى بحسب وزارة الصحة، العاملين في القطاع الصحي والبالغ سنهم أكثر من 60 عاما وأصحاب للأمراض المزمنة.

وتعرضت تونس لموجة ثانية قوية للوباء مع تسجيل معدلات إصابة يومية لا تقل عن ألفين يوميا منذ أسابيع بجانب سقوط المزيد من الوفيات.

وتفرض تونس حظر تجوال ليلي منذ أكتوبر وقيودا أخرى على الأنشطة الاقتصادية والقطاع العام جرى التمديد فيها حتى منتصف فبراير المقبل.