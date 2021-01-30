الأمن يُسلم طفل بلا مأوى يعاني من اضطراب نفسي إلى والده في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من استغاثة من أحد المواطنين بعثوره على طفل يعاني من اضطراب نفسي وبلا مأوى، في إحدى قرى مركز أبوالمطامير بالبحيرة.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى مقدم الاستغاثة، وبسؤاله قرر بعثوره على الطفل وقيامه بتصويره ونشر صوره على موقع التواصل الاجتماعي؛ للوصول إلى أهليته واصطحابه إلى منزله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من التوصل إلى والد الطفل، وباستدعائه أقر بأن نجله يعاني من إضطراب نفسي، وأنه ترك المنزل وأنه لم يقم بالإبلاغ عن غياب نجله؛ لاعتياده الخروج والعودة من تلقاء نفسه، وتم أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.