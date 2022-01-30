سيناتور أمريكي يلوح بفرض عقوبات على روسيا حتى لو لم تقم بغزو أوكرانيا

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز، إن أعضاء المجلس على وشك التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على روسيا قد يتضمن بعض العقوبات حتى لو لم يرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى اوكرانيا .

وقال مينينديز فى برنامج " حالة الاتحاد " الذي تبثه شبكة (سي إن إن) اليوم الأحد "إن هناك بعض العقوبات التي يمكن أن تتم مقدما بسبب ما فعلته روسيا بالفعل"، مشيرا إلى "الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا .. والجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الأوكرانية داخليا"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الغزو الروسي "لاحقا" سيؤدي إلى فرض "عقوبات مدمرة ستسحق في نهاية المطاف الاقتصاد الروسي". ونفت روسيا انها تعتزم غزو اوكرانيا.

وتشير هذه التعليقات إلى أن مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق يتضمن التهديد باتخاذ إجراءات قاسية ضد القطاع المصرفي الروسى وفرض عقوبات شخصية على كبار المسؤولين.