تعرف على موعد مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر فوزا غاليا اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، أمام منتخب المغرب، في اللقاء الذي أقيم على ستاد أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وضرب منتخب الفراعنة موعدا مع نظيره الكاميروني في الدور النصف النهائي للبطولة التي ستنتهي يوم 6 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير القادم، على ستاد باول بيا ستاديوم، في الدور النصف النهائي.

وسجل أهداف منتخبنا الوطني اليوم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، في الدقيقة 100 بعدما اتجهت المباراة للوقت الإضافي الذي حسمه الفراعنة.