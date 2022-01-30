ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة سائق في الداخلة بالوادي الجديد

تمكنت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأحد، من ضبط سائق أتوبيس نقل ركاب، بحوزته مخدر الحشيش في مركز الداخلة.



وكان اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد ضبط كمية من مخدر الحشيش بمركز الداخلة قبل ترويجه وبيعه.



ووردت لوحدة مباحث قسم شرطة الداخلة، تفيد بقيام شخص إدخال مخدر الحشيش بكمية كبيرة للمركز بقصد بيعه، وتشكلت قوة أمنية تمكنت من ضبط سائق بشركة نقل ركاب وسفريات خاصة بمركز الداخلة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار.



وتم تحريز المضبوطات، وإحالة المتهم والمضبوطات للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.