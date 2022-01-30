استطلاعان لآراء الناخبين: توقعات بفوز رئيس الوزراء البرتغالي بالانتخابات

أظهر استطلاعان للرأى أجريا لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن رئيس الوزراء الاشتراكي البرتغالي أنطونيو كوستا فاز في الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد وقد يحكم لفترة ولاية ثالثة .

وحصل الاشتراكيون على ما بين 37% و42% من الأصوات، متقدمين على حزب الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض من يمين الوسط بنسبة 30% إلى 35%، وفقا لاستطلاع أجرته الجامعة الكاثوليكية لمحطة (آر تي بي)، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واظهر الاستطلاع أن حزب كوستا قد يحصل على ما بين 102 و 116 مقعدا فى البرلمان . ويشغل الاشتراكيون حاليا 108 مقاعد من إجمالى 230 مقعدا ، وتتطلب الأغلبية المطلقة ما لا يقل عن 116 مقعدا .

وقاد كوستا حكومتي أقلية منذ عام 2015 بدعم من الأحزاب اليسارية الأصغر. وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت في خريف 2019، حصل حزبه على 3ر36 % من الأصوات وبالتالي على 108 من المقاعد التي تصل إجمالا إلى 230 مقعدا في البرلمان.

كان رئيس الدولة مارسيلو ريبيلو دي سوسا دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن رفض البرلمان مشروع موازنة الحكومة لعام 2022.