 الشهدي حكما لمواجهة الأهلي والبنك.. ومنير يدير بيراميدز والمقاصة - بوابة الشروق
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الشهدي حكما لمواجهة الأهلي والبنك.. ومنير يدير بيراميدز والمقاصة

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 12:39 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 12:39 ص

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن حكام مباريات اليوم الأحد من منافسات كأس الرابطة للأندية المحترفة، وذلك في نسختها الأولى.

وتشهد مباريات اليوم إسناد مباراة الأهلي والبنك الأهلي، لمصطفى الشهدي، في المقابل يدير سيد منير لقاء بيراميدز ومصر المقاصة.

وجاءت قائمة الحكام لمباراتي اليوم، كالتالي:

الأهلي والبنك الأهلي

يديرها مصطفى الشهدي ويعاونه كل من وائل شعبان وأحمد بكر، وعمرو رمضان حكم رابع، ووائل فرحان حكم فار ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.

بيراميدز ومصر المقاصة

يديرها سيد منير ويعاونه تامر رشاد وأحمد عبد المنعم شعبان ومحمود ناصف حكمًا رابعًا، ومحمد عادل حكم فيديو، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو مساعد.


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