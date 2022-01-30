أبو الغيط: عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية تسبقه مجموعة من العوامل

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وزراء خارجة الدول العربية لم يتطرقوا في مباحثات اليوم إلى المشاركة السورية في القمة المقبلة وعودتها إلى مقعدها في الجامعة العربية، موضحًا أن المشكلة والأزمة السورية طرحت بشكل عام ضمن إطار بحث المشكلات الأخرى كالليبية واليمنية.

وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي، مساء الأحد، أن «موضوع عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها للمشاركة في قمة يسبقه مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار وأفكار ورؤية من الدول الأعضاء وما المطلوب من الجانب السوري».

وفي سياق آخر، أوضح أن وزير خارجية اليمن قدم خلال الاجتماع الوزاري رؤية محددة بما تراه اليمن والجهد المبذول من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، منوهًا إلى أن «الجانب الحوثي يرفض التسوية مدعومًا بقوة إقليمية واضح تدخلها في هذا النزاع».