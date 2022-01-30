التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة البنك الأهلي بكأس الرابطة

يلتقي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي في تمام الثانية عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكانت رابطة الأندية قد قررت منذ بداية البطولة، إقامة مباراة الأهلي مع البنك الأهلي في نفس يوم مباريات المجموعة الأولى (تقديمها 24 ساعة)، من أجل اتاحة الفرصة لبعثة القلعة الحمراء للسفر خلال الساعات المقبلة إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وانتهت كل آمال الأهلي في التأهل للدور المقبل من كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في الجولة الماضية على يد سموحة بثلاثة أهداف دون رد، إذ يقبع الأحمر في المركز الأخير برصيد 3 نقاط جمعهم من 3 تعادلات أمام فرق الجونة والمقاولون العرب والإسماعيلي.

وينظر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي للقاء اليوم باعتباره البروفة الأخيرة قبل مواجهة مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل، بربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث سيبحث عن ترتيب أوراقه استعدادًا لهذه المواجهة الصعبة والمرتقبة، والتي سيفتقد خلالها للعديد من عناصره الأساسية وعلى رأسهم المصابين أكرم توفيق وبدر بانون وصلاح محسن، مع احتمالية لحاق بيرسي تاو بهم، إثر إصابة تعرض لها على مستوى العضلة الأمامية.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم ومحمود وحيد

خط الوسط: عبد الرحمن مانو، أحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات وأحمد سيد غريب.