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احتفل طارق حامد، لاعب وسط نادي النصر السعودي، باللقب الأول له مع فريقه الجديد بعد تحقيق السوبر السعودي مساء أمس الأحد.

وكتب طارق حامد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «النهايات السعيده يصنعها الجهد والعرق والتركيز.. الحمد لله على أول بطوله لى مع الفريق ..طموحنا كبير عشان جمهورنا يستاهل كتير».

وحقق طارق حامد أول ألقابه رفقة العميد، بعد الفوز على الفيحاء، بثنائية نظيفة، في نهائي السوبر السعودي.

وكان طارق حامد قد انضم إلى صفوف اتحاد جدة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضي، قادمًا من نادي الزمالك.