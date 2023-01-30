عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن إدانة موسكو لهجوم المسيرات على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية، محذرة من أنه قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقالت المتحدثة في بيان، اليوم الاثنين: "ندين بشدة كل العمليات الاستفزازية القادرة على إثارة تصعيد لا يمكن التحكم به في هذه المنطقة غير الهادئة".

وأضافت: "يمكن أن تكون لهذه الأعمال المدمرة عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. يجب على كل منظمي هذه العملية الجريئة ورعاتهم وكذلك أولئك الذين يشمتون بها ويأملون بإضعاف إيران عبثا، أن يفهموا ذلك".

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، أنّ دفاعاتها تصدّت لهجوم بطائرات مسيّرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الانفجار لم يتسبب سوى في أضرار مادية محدودة دون سقوط قتلى أو مصابين.

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يتزامن مع تصاعد التوتر مع الغرب بسبب ملف إيران النووي، وتزويدها لروسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا إضافة إلى قمع مظاهرات مناهضة للحكومة مستمرة منذ أشهر.

واتهمت إيران مرارا، إسرائيل بالتخطيط لشن هجمات باستخدام عملاء داخل إيران،. وفي يوليو الماضي، قالت إنها اعتقلت ما سمتها "مجموعة مخربة" مؤلفة من نشطاء أكراد يعملون لصالح إسرائيل كانت تخطط لتفجير مركز صناعي دفاعي "حساس" في أصفهان.