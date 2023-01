أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن انفجارا وقع بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن "انفجارا وقع في مسجد تجمع فيه عدد كبير من الناس للصلاة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان يوم الاثنين"، مشيرا إلى أن "جزءا من المبنى انهار وأن هناك أشخاصا تحت الأنقاض"، وفق وكالة رويترز.

وصرح محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج في بيشاور، بأن المستشفى استقبل 70 جريحا، بينهم إصابات حرجة.

Blast in police lines mosque in #Peshawar, dozen of people injured. pic.twitter.com/TQ0gUcDIV6